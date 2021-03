Calcio | Crotone | esonerato tecnico Stroppa

(Di lunedì 1 marzo 2021), 1 mar. (Adnkronos) - Ilha "sollevato dall'incarico il responsabiledella prima squadra Giovanni". Lo ha comunicato il club calabrese. "Si chiude così un percorso bello e intenso durato quasi tre anni, non privo di momenti difficili ma culminato nella straordinaria salvezza e ancor più nella seconda, storica, promozione in serie A. Il Presidente e la società tutta intendono augurare il meglio a mistere al suo staff per il prosieguo della carriera", ha aggiunto il

SkySport : ULTIM'ORA SERIE A CROTONE, UFFICIALE L'ESONERO DI GIOVANNI STROPPA La nota: 'si chiude un bel percorso durato tre… - ginugiola : RT @Gazzetta_it: Il k.o. col #Cagliari costa la panchina a #Stroppa Il #Crotone lo esonera - sportli26181512 : Il k.o. col Cagliari costa la panchina a Stroppa. Il Crotone lo esonera: Il k.o. col Cagliari costa la panchina a S… - Fantacalcio : UFFICIALE - Il Crotone esonera Giovanni Stroppa - Fprime86 : RT @SkySport: ULTIM'ORA SERIE A CROTONE, UFFICIALE L'ESONERO DI GIOVANNI STROPPA La nota: 'si chiude un bel percorso durato tre anni' #Sky… -

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Crotone

Questo il quadro completo ATALANTA -h. 20.45 SOZZA ROBILOTTA - TARDINO IV: LA PENNA VAR: CHIFFI AVAR: FIORITO BENEVENTO - H. VERONA h. 20.45 AYROLDI CARBONE - MORO IV: PATERNA VAR: GUIDA ...- Ilrimette in discussione il tecnico Giovanni Stroppa e contatta Cristian Bucchi . La trattativa però non è decollata per due motivi. Il primo è dovuto ad una squadra ormai in serie B che ha poco ...È finita l'avventura di Giovanni Stroppa sulla panchina del Crotone. Il club ha deciso di esonerarlo dopo le ultime sei sconfitte consecutive. L'ultima ieri, in casa contro il ...Il report dell'allenamento del Bologna "Gary Medel si è allenato in parte con i compagni alla ripresa dei lavori a tre giorni dalla partita di Cagliari. I titolari di ieri sera h ...