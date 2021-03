Blauer Usa | una collezione che mette il sorriso

infoitcultura : “Smile”, la nuova campagna per la primavera-estate 2021 di Blauer Usa che ci invita a sorridere - libertfly : “Smile”, la nuova campagna per la primavera-estate 2021 di Blauer Usa che ci invita a sorridere -

Ultime Notizie dalla rete : Blauer Usa

Vanity Fair.it

presenta la nuova collezione per la primavera - estate con una campagna che è un inno alla positività e all'ottimismo. Lasciarsi alle spalle questo periodo delicato e guardare al futuro con ...Anche in Germania "derMontag" non ha niente a che fare con la tristezza: al contrario, fin ... anche il sabato si tinge di blu: "Samstags-Blues" è però l'antitesi del Blue Monday e siper ...Blauer Usa presenta la nuova collezione per la primavera-estate con una campagna che è un inno alla positività e all’ottimismo.