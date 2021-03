Bertolaso: 'Sindaco di Roma? No, ora dovranno trovare un altro candidato' (Di lunedì 1 marzo 2021) Guido Bertolaso annuncia ufficialmente di non candidarsi a Sindaco di Roma . L'attuale consulente del piano vaccinale di Regione Lombardia, nel corso di 'Quarta Repubblica' su Rete 4, ha spiegato al ... Leggi su leggo (Di lunedì 1 marzo 2021) Guidoannuncia ufficialmente di non candidarsi adi. L'attuale consulente del piano vaccinale di Regione Lombardia, nel corso di 'Quarta Repubblica' su Rete 4, ha spiegato al ...

StefanoFassina : Dopo la #Moratti con la sua proposta di vaccinazioni in base al Pil, arriva ?@Bertolaso_Guido? : il campione del ce… - matteosalvinimi : #Salvini: Dispiaciuto perché poco fa Bertolaso ha detto che ha tantissimo da fare in Lombardia e quindi non pensa d… - lifestyleblogit : Sindaco Roma, Bertolaso: 'Precettato? Dovranno trovarne un altro' - - ChiodiDonatella : RT @riktroiani: Bertolaso: 'Per me l'art.54 Cost. è la bibbia. Sono un funzionario dello Stato ed esercito la mia funzione. Non faccio camp… - Andyphone : RT @Agenzia_Italia: Guido Bertolaso non si candiderà a sindaco di Roma -