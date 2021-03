Bars | cos' è e come funziona la nuova app di Facebook che ti trasforma in rapper

Leggi su gqitalia

(Di lunedì 1 marzo 2021) Per capire, laapp targata, è fondamentale partire da una considerazione: il rap è un genere musicale sempre più popolare, ma non è adatto a tutti, perché servono ritmo, orecchio e una bella scrittura per poter ambire a far concorrenza ai migliori artisti del panorama internazionale. Eppurevuole rendere il rap in qualche modo più semplice, proprio grazie allaappche consentirà agli utenti di pubblicare e condividere video mentre rappano sui brani forniti dall’applicazione. Una sorta di TikTok della musica o un palcoscenico in stile Clubhouse ma riservato a chi vuole impressionare i propri amici o per chi vuole divertirsi a passare 60 secondi goliardici facendo sentire al mondo la propria ugola stonata. Non a caso, il feed ricorda proprio l’app ...