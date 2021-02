Padre Alex Zanotelli: 'A marzo riprendo con il digiuno per dire stop a queste politiche razziste e disumane' (Di domenica 28 febbraio 2021) Dati alla mano, Padre Zanotelli ricorda che "nei mesi di gennaio e febbraio ben 3.850 profughi hanno subito questa sorte. Mentre il Mare continua a ingoiare sempre più vittime. Ora veniamo a sapere ... Leggi su globalist (Di domenica 28 febbraio 2021) Dati alla mano,ricorda che "nei mesi di gennaio e febbraio ben 3.850 profughi hanno subito questa sorte. Mentre il Mare continua a ingoiare sempre più vittime. Ora veniamo a sapere ...

