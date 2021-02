Orsato: «Il mancato secondo giallo a Pjanic fu un mio errore» (Di domenica 28 febbraio 2021) Clamorosa svolta nella partecipazione degli arbitri in tv. A Novantesimo minuto oggi ospite Daniele Orsato che ha ammesso l’errore in Inter-Juventus di tre anni fa che condizionò la lotta scudetto tra Juventus e Napoli. Da tuttomercatoweb Tra le domande, inevitabile quella sull’episodio legato al mancato secondo giallo per Pjanic in Inter-Juventus di tre anni fa che fece molto discutere: “Non serve andare a rivederlo dopo tre anni, sicuramente è un errore. La vicinanza dell’azione non mi ha fatto vedere quanto mostrato dalla tv: per me è stato un contrasto fisico al volo, il VAR non poteva intervenire”. Orsato sul mancato rosso a Pjanic in Inter-Juve di 3 anni fa: “Sicuramente un mio errore” ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 28 febbraio 2021) Clamorosa svolta nella partecipazione degli arbitri in tv. A Novantesimo minuto oggi ospite Danieleche ha ammesso l’in Inter-Juventus di tre anni fa che condizionò la lotta scudetto tra Juventus e Napoli. Da tuttomercatoweb Tra le domande, inevitabile quella sull’episodio legato alperin Inter-Juventus di tre anni fa che fece molto discutere: “Non serve andare a rivederlo dopo tre anni, sicuramente è un. La vicinanza dell’azione non mi ha fatto vedere quanto mostrato dalla tv: per me è stato un contrasto fisico al volo, il VAR non poteva intervenire”.sulrosso ain Inter-Juve di 3 anni fa: “Sicuramente un mio” ...

