Morte Maradona, un neurochirurgo aveva sconsigliato l’intervento alla testa (Di domenica 28 febbraio 2021) La Nacion scrive dell’indagine sulla Morte di Maradona. Sarebbe spuntata la testimonianza di un neurochirurgo secondo il quale l’ematoma subdurale di Diego non era operabile. Il medico aveva raccomandato che El Pibe de Oro restasse ricoverato e fosse sottoposto ad “un trattamento clinico”. Il medico arrivava a questa conclusione dopo aver analizzato «le immagini della tomografia, il quadro clinico e le informazioni raccolte dai miei colleghi». aveva visitato Maradona il 3 novembre. Il neurochirurgo, è stato ascoltato dagli inquirenti a dicembre. Ha raccontato di aver comunicato le sue conclusioni a due persone della sicurezza e al kinesiologo, entrambi estranei al personale dell’ospedale in cui lo ha visitato. Ne aveva informato anche il medico di ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 28 febbraio 2021) La Nacion scrive dell’indagine sulladi. Sarebbe spuntata la testimonianza di unsecondo il quale l’ematoma subdurale di Diego non era operabile. Il medicoraccomandato che El Pibe de Oro restasse ricoverato e fosse sottoposto ad “un trattamento clinico”. Il medico arrivava a questa conclusione dopo aver analizzato «le immagini della tomografia, il quadro clinico e le informazioni raccolte dai miei colleghi».visitatoil 3 novembre. Il, è stato ascoltato dagli inquirenti a dicembre. Ha raccontato di aver comunicato le sue conclusioni a due persone della sicurezza e al kinesiologo, entrambi estranei al personale dell’ospedale in cui lo ha visitato. Neinformato anche il medico di ...

