LIVE Sci di fondo, Team Sprint Mondiali in DIRETTA: oro Svezia tra le donne, ora Pellegrino-De Fabiani! (Di domenica 28 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.18 Maja Dahlqvist e Jonna Sundling (già oro nella Sprint individuale in tecnica classica) erano le favorite e non hanno tradito. Argento non del tutto atteso per la Svizzera con Laurien Van der Graaf e Nadine Faehndrich, bronzo alla Slovenia con Eva Urevc ed Annamarija Lampic. 13.16 ORO Svezia! Sundling batte in volata una maestosa Faehndrich. Bronzo alla Slovenia, quarta la Russia: Nepryaeva è scoppiata in ultima frazione. Quinti gli Stati Uniti, solo sesta la Norvegia. Completano la top10 Finlandia, Repubblica Ceca, Germania e Francia. 13.16 Sundling ripassa davanti a Faehndrich in discesa. Rettilineo finale! 13.15 Pazzesca rimonta di Faehndrich, le ha riprese e prova a staccarle in salita! Resiste Sundling, si stacca la russa! 13.14 Sundling e Nepryaeva davanti, ma sul ... Leggi su oasport (Di domenica 28 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.18 Maja Dahlqvist e Jonna Sundling (già oro nellaindividuale in tecnica classica) erano le favorite e non hanno tradito. Argento non del tutto atteso per la Svizzera con Laurien Van der Graaf e Nadine Faehndrich, bronzo alla Slovenia con Eva Urevc ed Annamarija Lampic. 13.16 ORO! Sundling batte in volata una maestosa Faehndrich. Bronzo alla Slovenia, quarta la Russia: Nepryaeva è scoppiata in ultima frazione. Quinti gli Stati Uniti, solo sesta la Norvegia. Completano la top10 Finlandia, Repubblica Ceca, Germania e Francia. 13.16 Sundling ripassa davanti a Faehndrich in discesa. Rettilineo finale! 13.15 Pazzesca rimonta di Faehndrich, le ha riprese e prova a staccarle in salita! Resiste Sundling, si stacca la russa! 13.14 Sundling e Nepryaeva davanti, ma sul ...

