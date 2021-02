Ciclismo | Trofeo Laigueglia 2021 | ai nastri di partenza anche Egan Bernal e Nairo Quintana

(Di domenica 28 febbraio 2021) Manca sempre meno all’edizionedel, la classica ligure che si terrà il prossimo 3 marzo. Un parterre di altissimo livello per una gara che si preannuncia spettacolare e ricca di colpi di scena. Si partirà daper poi toccare città come Alassio, Albenga, Ceriale, prima di affrontare il GPM di Cima Paravenna. Una volta tornati su su Via Roma, inizierà il circuito conclusivo comprendente il GPM di Colla Micheri e Capo Mele, che verranno affrontati quattro volte fino a 3 chilometri dalla conclusione. Sono tanti i big che hanno confermato la loro presenza al. Gli ultimi ad entrare nella lista dei partecipanti sono stati i colombiani(Ineos Grenadiers) e ...

pizziliberal : RT @ciclisteeu: Trofeo Alfredo Binda: ecco la lista delle squadre iscritte #MarianneVos #ciclismo #CoppadelleNazioni #GrandiClassiche #Worl… - EricaMagnaldi : RT @IlPedaleRosa: 'Trofeo Città di Ceriale' a Ceriale, Erica Magnaldi impone la sua legge: - FSansottera : RT @IlPedaleRosa: 'Trofeo Città di Ceriale' a Ceriale, Erica Magnaldi impone la sua legge: - IlPedaleRosa : 'Trofeo Città di Ceriale' a Ceriale, Erica Magnaldi impone la sua legge: - SvSport1 : Ciclismo: il Trofeo Laigueglia sarà in diretta su Raisport -

Ultime Notizie dalla rete : Ciclismo Trofeo

IVG.it

...Davide Persico (Team Colpack) ha vinto 97esima edizione d ella Coppa San Geo - 51esimoCaduti Soprazocco - Memorial Giancarlo Otelli - Attilio Necchini, prima gara provinciale del...La settimana prossima si inizia a correre anche in Italia: mercoledì ilLaigueglia con ... Leggi i commenti: tutte le notizie Gasport 27 febbraio - 15:33A tre giorni dall’appuntamento del 3 marzo continua ad arricchirsi di nomi importanti il campo dei partecipanti al Trofeo Laigueglia. Proprio in queste ore la segreteria tecnica del GS Emilia, partner ...Tra le formazioni al via ci saranno,tra le altre, la Top Girl Fassa Bortolo, la Bepink, la Servetto, Aromaitalia Vaiano, Valcar, l'Alè Ljubljana, una rappresentativa della Polonia, tanto per fare qual ...