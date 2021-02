Verona - Juventus 1 - 1 live | gli scaliegeri la riprendono con Barak

juventusfc : KICK-OFF |??| Fischio d'inizio Diamo il massimo, torniamo a casa con i 3? punti ?? #FinoAllaFine ?? LIVE MATCH ??… - juventusfc : Mister @Pirlo_official presenta #VeronaJuve ??? LIVE su @JuventusTV ?? - MarcoBellinazzo : Diritto tv. Voto in assemblea @SerieA. 11 DAZN - 9 astenuti Inter Milan Juventus Atalanta Lazio Napoli Verona Udin… - TeleradioNews : LA JUVENTUS IMPATTA A VERONA, 1-1 IL RISULTATO FINALE - filadelfo72 : Risultato finale Hellas Verona-Juventus, solo un pari per i bianconeri -

Ultime Notizie dalla rete : Verona Juventus

Commenta per primo1 - 1Szczesny 7: ci pensa lui a evitare danni ulteriori, decisiva una sua deviazione già in avvio sulla spizzata di Faraoni che poi si stampa sul palo, prosegue sventando ...Si conclude in parità la gara traal Bentegodi. Dopo un primo tempo privo di gol, la ripresa inizia in modo scoppiettante: è Cristiano Ronaldo a portare in vantaggio i bianconeri; il portoghese, servito perfettamente ...La Juventus sbatte contro un buon Verona dopo il momentaneo vantaggio firmato dal solito Cristiano Ronaldo. Ecco le pagelle dei bianconeri: Szczesny 7: questa sera è il principale motivo per cui la Ju ...Partenza veemente in avvio per i bianconeri, che con Ramsey, De Ligt e Chiesa provano a impensierire la porta difesa da Silvestri. Arbitro: Maresca. Ammoniti: Ramsey, De Ligt (J), Barak, Dawidowicz (V ...