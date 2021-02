Serie B, 25a giornata: il Monza frena, al ‘Brianteo’ solo un pareggio a reti bianche contro il Cittadella. La classifica (Di sabato 27 febbraio 2021) 25a giornata di Serie B.Sono state sei le gare che si sono disputate nel corso del primo pomeriggio. Vittoria senza storia quella ottenuta dalla Cremonese che ha asfaltato per 4-0 il Frosinone, cade anche il Chievo che cede 1-0 in casa del Cosenza. Vittoria esterna per la Reggina che non lascia scampo alla SPAL, rifilando 4 reti ai ferraresi in trasferta. Pareggi per Lecce e Pordenone che non vanno oltre l’1-1 rispettivamente contro Pescara e Ascoli; 2-2 pirotecnico tra Pisa e Vicenza. solo un pareggio a reti inviolate per la sfida di alta classifica tra Monza e Cittadella, andata in scena questo pomeriggio al "Brianteo". I brianzoli non approfittano della frenata dell'Empoli nella gara interna ... Leggi su mediagol (Di sabato 27 febbraio 2021) 25adiB.Sono state sei le gare che si sono disputate nel corso del primo pomeriggio. Vittoria senza storia quella ottenuta dalla Cremonese che ha asfaltato per 4-0 il Frosinone, cade anche il Chievo che cede 1-0 in casa del Cosenza. Vittoria esterna per la Reggina che non lascia scampo alla SPAL, rifilando 4ai ferraresi in trasferta. Pareggi per Lecce e Pordenone che non vanno oltre l’1-1 rispettivamentePescara e Ascoli; 2-2 pirotecnico tra Pisa e Vicenza.uninviolate per la sfida di altatra, andata in scena questo pomeriggio al "Brianteo". I brianzoli non approfittano dellata dell'Empoli nella gara interna ...

