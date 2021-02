Sematic chiude | la Lega | “Protesta all’ambasciata tedesca” Il Pd | “Persa una risorsa”

(Di sabato 27 febbraio 2021) “Siamo delusi e arrabbiati”. Così i parlamentari leghisti Daniele Belotti e Simona Pergreffi, dopo la decisione dire definitivamente la produzione alladi Osio Sotto da parte della casa madre bavarese Wittur. “In questi ultimi mesi – spiegano i due parlamentari leghisti – abbiamo cercato di sollecitare in ogni modo la proprietà a riconsiderare la decisione di delocalizzare in Ungheria: abbiamo incontrato viceministro tedesco dei trasporti Steffen Bilger poi anche il viceambasciatore Klemens Mömkes e insieme ad altri parlamentari, con un’azione trasversale, abbiamo interessato il Ministero e la Regione. Di fronte c’è sempre stata un’azienda che ha fatto muro, anche alle nostre ripetute richieste di incontro nel quartier generale a Monaco, e che non si è fatta scrupolo di umiliare non solo i 185 dipendenti, ma l’intera provincia di Bergamo ...

La conferma tanto temuta da lavoratori e sindacati è arrivata venerdì mattina 26 febbraio, durante un incontro con l'azienda: ladi Osio Sottol'attività a fine marzo. Lo stabilimento bergamasco occupa 185 persone che tra un mese non avranno più un posto di lavoro. Sarà invece mantenuto il Centro di ricerca e ...La temuta conferma alla fine è arrivata: a fine marzo ladi Osio Sotto chiuderà i battenti. Una doccia gelata per i 183 dipendenti attualmente in cassa integrazione. La notizia si è appresa nel corso dell'incontro chiesto con urgenza dai sindacati: ...Successivamente, si è tenuta l’assemblea sindacale per informare i lavoratori e decidere insieme a loro come proseguire la vertenza. Ai primi di settembre del 2020 il Gruppo Wittur aveva incontrato le ...Era un’indiscrezione, la conferma è arrivata nella prima mattinata di oggi venerdì 26 febbraio. La Sematic, storica azienda che produce ascensori di Osio Sotto, di proprietà del gruppo tedesco Wittur, ...