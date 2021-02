Salta il vertice di Bibbona. Conte prende tempo ma la base è in pressing: “Ora decida” (Di sabato 27 febbraio 2021) M5s e Conte: matrimonio in crisi? I vertici (attuali e futuri?) del M5s avrebbero dovuto riunirsi in conclave a Marina di Bibbona. Un appuntamento in calendario per domani che Grillo avrebbe dovuto tenere domani – convocato lo stato maggiore pentastellato nella sua dimora sulla spiaggia – per discutere del possibile approdo di Conte alla guida di quel che resta dei grillini. Ma, un po’ la fuga di notizie che ha irritato il padrone di casa. Un po’ la posizione dell’ex premier, che sembra ancora non voler sciogliere la prognosi, hanno spinto il padre nobile del Movimento a cancellare il vertice. Anche se qualcuno non esclude che la riunione possa tenersi lo stesso. Magari in un altro luogo. O, cosa più probabile, in un’altra data. M5s e Conte al bivio: pressing dei big sul ruolo ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 27 febbraio 2021) M5s e: matrimonio in crisi? I vertici (attuali e futuri?) del M5s avrebbero dovuto riunirsi in conclave a Marina di. Un appuntamento in calendario per domani che Grillo avrebbe dovuto tenere domani – convocato lo stato maggiore pentastellato nella sua dimora sulla spiaggia – per discutere del possibile approdo dialla guida di quel che resta dei grillini. Ma, un po’ la fuga di notizie che ha irritato il padrone di casa. Un po’ la posizione dell’ex premier, che sembra ancora non voler sciogliere la prognosi, hanno spinto il padre nobile del Movimento a cancellare il. Anche se qualcuno non esclude che la riunione possa tenersi lo stesso. Magari in un altro luogo. O, cosa più probabile, in un’altra data. M5s eal bivio:dei big sul ruolo ...

