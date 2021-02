Ritrovato a Pompei un carro da parata. Franceschini: “Scoperta straordinaria” (Di sabato 27 febbraio 2021) Un carro da parata è stato Ritrovato a Pompei. Il ministro Francesco: “Una Scoperta di grande valore scientifico”. Pompei (NAPOLI) – Un carro da parata è stato Ritrovato a Pompei. L’ennesima straordinaria Scoperta è avvenuta durante gli scagli di Civita Giuliana. Gli archeologi sono riusciti a riportare alla luce un carro da parata, dipinto di rosso con decorazioni a tema erotico. Molto probabilmente era destinato al culto di Cerere o Venere o più probabilmente ad una cerimonia di nozze di una famiglia aristocratica. Nonostante questi anni trascorsi lontani dalla luce, il pezzo pregiato ha conservato le tracce dei cuscini, delle funi e le ... Leggi su newsmondo (Di sabato 27 febbraio 2021) Undaè stato. Il ministro Francesco: “Unadi grande valore scientifico”.(NAPOLI) – Undaè stato. L’ennesimaè avvenuta durante gli scagli di Civita Giuliana. Gli archeologi sono riusciti a riportare alla luce unda, dipinto di rosso con decorazioni a tema erotico. Molto probabilmente era destinato al culto di Cerere o Venere o più probabilmente ad una cerimonia di nozze di una famiglia aristocratica. Nonostante questi anni trascorsi lontani dalla luce, il pezzo pregiato ha conservato le tracce dei cuscini, delle funi e le ...

