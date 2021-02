leggoit : RaiPlay, è boom. La piattaforma digitale gratuita spopola tra i giovani - CinguettaTV : RT @CinguettaTV: BOOM PER @MediasetPlay che nella settimana 14/20 febbraio 2021 sfiora i 200 milioni di streaming. Precisamente 195.523.000… - CinguettaTV : BOOM PER @MediasetPlay che nella settimana 14/20 febbraio 2021 sfiora i 200 milioni di streaming. Precisamente 195.… - Ginko_21 : @inarteziogio Ti vorrei pregare di recuperare tutto Scommettiamo che grazie a Raiplay perché CREDIMI è veramente boom -

Ultime Notizie dalla rete : RaiPlay boom

Leggo.it

Finirà che i giovani guarderanno Sanremo su… 'Ma Sanremo i giovani lo guardano. Eccome. Il 50% dei nostri utenti registrati ha un target sotto ai 44 anni'. Quali programmi guardano? 'I ...... liberamente ispirato al romanzo di Lorenzo Marone, da oggi visibile su. Stefania Sandrelli ... lei aveva già fatto 'Ammore e malavita' ma non ancora 'Mina Settembre' che ha avuto un. Mi ha ...Quasi 18 milioni di utenti registrati, 27 milioni di app scaricate tra mobile e smart tv. Nello scorso gennaio 5,2 milioni di utenti attivi con una permanenza continuativa nell’app ..."Non è una sorpresa che un regista esordiente come Marco Mario de Notaris sia così talentuoso. Napoli è una fucina di talenti. Spero di tornare presto per girare in città una serie tv o un altro film, ...