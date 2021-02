Massimiliano Morra e Dayane Mello | la sentenza di Rosalinda | “Falso lui e stratega lei”

(Di domenica 28 febbraio 2021) Il rapporto traCannavò è stato un continuo susseguirsi di alti e bassi. I due sono entrati nella casa litigando, poi hanno chiarito, per poi discutere dopo l’outing e far pace pochi giorni dopo. Venerdì sera la bella siciliana ha fatto una sorta di nuovo outing all’attore, che ha deciso di agire per vie legali. Ieri seraha rilasciato un’intervista per il settimanale Chi ed ha dichiarato che secondo leiè il piùdel GF Vip 5 ela più. “Il concorrente piùdi tutto il GF Vip?! Il più, sì lei.non è mica una cosa ...

Nonostanteabbia deciso di procedere legalmente contro Rosalinda Cannavò , lei continua a nominarlo inserendolo nella classifica legata agli ex inquilini della Casa del GF Vip . In una lunga ...Gf Vip, l'attore e modelloha condiviso un messaggio su Instagram: il nativo di Napoli è pronto per procedere alle vie legali. Il Gf Vip sta per terminare: l'edizione attuale è stata alquanto lunga. Nella ...L'ex concorrente del Grande Fratello VIP, Andrea Zenga inizia a realizzare: ecco cosa pensa di Rosalinda e Dayane ...Massimiliano magari si aspettava un dietrofront chiaro da parte della Cannavò, ma così non è stato ed è passato dal faccia a faccia alle vie legali come scritto dallo stesso Massimiliano stamani nero ...