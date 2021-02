Isola dei famosi 2021, quando inizia, dove e il cast al completo (Di sabato 27 febbraio 2021) Da Vera Gemma a Drusilla Gucci come naufraghe a Massimiliano Rosolino come inviato: ecco le prime notizie ufficiale sull’«Isola dei famosi 2021», al via il 12 marzo in prima serata su Canale 5. L’Isola dei famosi 2021 inizia a svelare le sue carte. Come anticipato da TvBlog, l’inviato che ogni settimana si collegherà con Ilary Blasi dall’Honduras sarà Massimiliano Rosolino, il campione olimpionico non certo nuovo al mondo televisivo. Nel 2003 Rosolino partecipa, infatti, a Ballando con le Stelle, mentre nel 2013 parte alla volta di Pechino Express condividendo la vittoria con l’amico Marco Maddaloni, che il caso vuole abbia vinto l’ultima edizione dell’Isola contro Marina La Rosa. L’edizione 2021 de L’Isola dei ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 27 febbraio 2021) Da Vera Gemma a Drusilla Gucci come naufraghe a Massimiliano Rosolino come inviato: ecco le prime notizie ufficiale sull’«dei», al via il 12 marzo in prima serata su Canale 5. L’deia svelare le sue carte. Come anticipato da TvBlog, l’inviato che ogni settimana si collegherà con Ilary Blasi dall’Honduras sarà Massimiliano Rosolino, il campione olimpionico non certo nuovo al mondo televisivo. Nel 2003 Rosolino partecipa, infatti, a Ballando con le Stelle, mentre nel 2013 parte alla volta di Pechino Express condividendo la vittoria con l’amico Marco Maddaloni, che il caso vuole abbia vinto l’ultima edizione dell’contro Marina La Rosa. L’edizionede L’dei ...

