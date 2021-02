Il primo Dpcm del governo Draghi: ecco la bozza (Di sabato 27 febbraio 2021) Pronta la bozza del nuovo Dpcm, il primo del governo Draghi. Il testo, inviato alle Regioni, sarà in vigore dal 6 marzo al 6 aprile Pronta la bozza del nuovo Dpcm, il primo del premier Draghi. La bozza, consegnata ieri alle Regioni, prevede 55 articoli e 31 pagine, con entrata in vigore dal 6 marzo al 6 aprile 2021: ‘Le disposizioni del presente decreto si applicano dalla data del 6 marzo 2021, in sostituzione di quelle del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 gennaio 2021, e sono efficaci fino al 6 aprile 2021, ad eccezione degli articoli 33 e 38 che si applicano dal 27 febbraio 2021‘ si legge nella bozza. Prima dell’entrata in vigore però, il Dpcm dovrà essere ... Leggi su zon (Di sabato 27 febbraio 2021) Pronta ladel nuovo, ildel. Il testo, inviato alle Regioni, sarà in vigore dal 6 marzo al 6 aprile Pronta ladel nuovo, ildel premier. La, consegnata ieri alle Regioni, prevede 55 articoli e 31 pagine, con entrata in vigore dal 6 marzo al 6 aprile 2021: ‘Le disposizioni del presente decreto si applicano dalla data del 6 marzo 2021, in sostituzione di quelle del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 gennaio 2021, e sono efficaci fino al 6 aprile 2021, ad eccezione degli articoli 33 e 38 che si applicano dal 27 febbraio 2021‘ si legge nella. Prima dell’entrata in vigore però, ildovrà essere ...

