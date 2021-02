Classifica Coppa del Mondo discesa femminile 2021. Sofia Goggia in testa, +70 su Suter. Manca una gara (Di sabato 27 febbraio 2021) Sofia Goggia resta in testa alla Classifica della Coppa del Mondo di discesa libera quando Manca una gara al termine della stagione. La Campionessa Olimpica si tova al comando della graduatoria con 480 punti all’attivo, frutto di quatto vittorie e un secondo posto prima dell’infortunio che la sta costringendo ai box. La bergamasca ora può fare affidamento su 70 punti di vantaggio sulla svizzera Corinne Suter e 97 sull’altra elvetica Lara Gut, alla vigilia delle Finali di Lenzerheide che concluderanno questa annata agonistica. L’azzurra può vincere la Coppa del Mondo di specialità, ma deve sperare che le due avversarie dirette non si esaltino nell’ultimo appuntamento: Lara Gut non deve ... Leggi su oasport (Di sabato 27 febbraio 2021)resta inalladelladeldilibera quandounaal termine della stagione. La Campionessa Olimpica si tova al comando della graduatoria con 480 punti all’attivo, frutto di quatto vittorie e un secondo posto prima dell’infortunio che la sta costringendo ai box. La bergamasca ora può fare affidamento su 70 punti di vantaggio sulla svizzera Corinnee 97 sull’altra elvetica Lara Gut, alla vigilia delle Finali di Lenzerheide che concluderanno questa annata agonistica. L’azzurra può vincere ladeldi specialità, ma deve sperare che le due avversarie dirette non si esaltino nell’ultimo appuntamento: Lara Gut non deve ...

