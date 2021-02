Bin Salman | adesso M5S | PD e LeU fanno pressing su Renzi “Deve chiarire i rapporti con il principe Saudita”

(Di sabato 27 febbraio 2021) Le rivelazioni della CIA sull’omicidio del giornalista Jamal Khashoggi gettano ombre sul potentissimoarabo Bin, cheaveva incontrato in Arabiadurante il suo viaggio durante la crisi di Governo del Conte II. Per questo, si moltiplicano le voci chesuper fare chiarezza sui loro legami Suscitò molto clamore la disinvoltura con cuivolò in Arabia nel pieno della crisi di Governo. Una crisi che lui stesso aveva aperto. E suscitò ancor più clamore il suo incontro privato con ilereditarioBin. Leggendarie le parole di, che si disse “invidioso del costo del lavoro in Arabia” e ...

Era stato ampiamente anticipato, ma da ieri è scritto nero su bianco: "Il principe saudita Muhammad approvò l'operazione di Istanbul, in Turchia, per catturare o uccidere il giornalista ...