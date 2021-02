Albano Carrisi e la malattia con cui dovrà convivere per sempre | Ecco qual’è

(Di sabato 27 febbraio 2021)è affetto da una bruttacon la quale, sebbene non sia mortale,per tutta la vita, scopriamo(Instagram)è un personaggio che riesce a far parlare spesso di se, il più delle volte senza neanche volerlo. La sua relazione con Romina Power suscitò parecchio interesse da parte dei lettori appassionati di cronache rosa. Un aneddoto molto particolare su di lui è quello che riguarda l’Ucraina. Qualche tempo fa il paese rese nota la lista di persone indesiderate perché rappresentavano una minaccia per la sicurezza del paese. Tra questi figurava il cantante di Cellino San Marco. Nel dicembre 2017, come spiegò lui stesso, è stato l’unico cantante straniero ad ...

abatometro : @psi0_ chiedi a Carrisi Albano e Powell Romina chi ha ragione - _bruce89 : Oggi nero come i capelli di Albano Carrisi - michelericcia16 : @Rocco14410460 @Tatarella @VittorioSgarbi E se siamo per Lino Banfi al Quirinale, io direi meglio ALBANO CARRISI ch… - michelericcia16 : @Tatarella @VittorioSgarbi Ma guardate che Vittorio Sgarbi, se si desse una calmata potrebbe andare al quirinale, a… - infoitcultura : Cantante mascherato, Albano Carrisi attacca: 'Un grave e colossale equivoco'. Imbarazzo internazionale -

Ultime Notizie dalla rete : Albano Carrisi

In studio, invece,si racconterà tra carriera e vita privata, per poi esibirsi con uno dei suoi grandi successi, 'Nel sole' mentre Elettra Lamborghini, cantante e personaggio ...Il Cantante mascherato di Milly Carlucci mette in imbarazzo. Grande protagonista della versione spagnola dello show musicale di grande successo di Rai1, il Leone di Cellino San Marco è stato trascinato nelle polemiche per non aver citato la ...Cristel Carrisi circondata dall'amore di Albano Carrisi e Romina Power, il bellissimo ricordo di infanzia fa fare un tuffo nel passato ai loro fan.In molti hanno desiderato un riavvicinamento tra i due. LEGGI ANCHE—> Bomba su Albano Carrisi, anche lui ha tradito Romina con una famosissima cantante. La confessione sconvolge tutti. Ecco chi è lei ...