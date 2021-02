TuttoAndroid : WhatsApp Beta abbraccia una nuova UI per l’aggiunta delle immagini - infoitscienza : La beta di WhatsApp ci offre indizi sulla nuova interfaccia dell’invio dei media (foto) - infoitscienza : WhatsApp si aggiorna in beta ei termini di servizio sulla privacy tornano alla ribalta - infoitscienza : Telegram: le novità della beta ricordano WhatsApp - Fabio51415542 : @WhatsApp ciao stavo cercando whatsapp quello blu che quando lo installo mi dice che c'è l'ora e la data sbagliate… -

Ultime Notizie dalla rete : WhatsApp Beta

Androidworld

A partire da iOS 14.5 e iPadOS 14.5 (versione già nelle mani di sviluppatori etester) la ... Tutti gli articoli di macitynet che parlano di Facebook ,e Instagram sono disponibili ai ...Grazie al rilascio della versioneper gli sviluppatori, già oggi conosciamo molti dei ... redazione 4 minuti fa 10 2 minuti di lettura Facebook TwitterTelegram Share via Email StampaVi ricordiamo che se volete entrare a far parte del programma beta di WhatsApp è necessario iscriversi da questa pagina Come detto, queste novità non sono al momento accessibili agli utenti e arrivera ...Nuova stangata per WhatsApp che continua a perdere utenti con questo nuovo aggiornamento. Altro boom di download per un applicazione rivale.