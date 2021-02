Verso il serale di Amici 20: chi conquisterà la fiducia dei prof? (Di venerdì 26 febbraio 2021) Manca ormai molto poco al debutto del serale di Amici 20 e a differenza di quanto succedeva nelle passate edizioni, quest’anno i ragazzi non arriveranno all’ultima fase del talent tramite esami di sbarramento, semafori e votazioni. Maria de Filippi e la produzione infatti, hanno deciso di dare ai professori la possibilità di scegliere chi e come andrà al serale, senza indicare un numero preciso di posti. Non c’è un limite per cui teoricamente, ogni professore potrebbe decidere di portare al serale tutti i suoi allievi. Ma sarebbe comunque una scelta non vincente, visto che poi si dovrebbe comunque puntate sulle esibizioni che si reputano migliori, per le sfide delle serate. Immaginiamo quindi che alla fine i prof una scrematura la faranno e che non tutti i ragazzi al ... Leggi su ultimenotizieflash (Di venerdì 26 febbraio 2021) Manca ormai molto poco al debutto deldi20 e a differenza di quanto succedeva nelle passate edizioni, quest’anno i ragazzi non arriveranno all’ultima fase del talent tramite esami di sbarramento, semafori e votazioni. Maria de Filippi e la produzione infatti, hanno deciso di dare aiessori la possibilità di scegliere chi e come andrà al, senza indicare un numero preciso di posti. Non c’è un limite per cui teoricamente, ogniessore potrebbe decidere di portare altutti i suoi allievi. Ma sarebbe comunque una scelta non vincente, visto che poi si dovrebbe comunque puntate sulle esibizioni che si reputano migliori, per le sfide delle serate. Immaginiamo quindi che alla fine iuna scrematura la faranno e che non tutti i ragazzi al ...

