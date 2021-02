Ultime Notizie Roma del 26-02-2021 ore 17:10 (Di venerdì 26 febbraio 2021) Romadailynews radiogiornale informazione Buon pomeriggio dalla redazione in studio Giuliano senza che la vedi in apertura il premier Mario Draghi punte piedi sui vaccini durante il vertice europeo ha detto che le aziende che non rispettano gli impegni non dovrebbero essere Scusate perché oppure andare più veloce e due consegne delle dosi non dà certezze Gentiloni rilancia è necessario esigere che le case farmaceutiche rispettino quanto avevano promesso E parla di una sottovalutazione del problema da parte della commissione draghi si è detto favorevole al kovax ma non ha le donazioni ora perché l’Unione Europea è troppo indietro sulle vaccinazioni primo si di principio e passaporti vaccinali ma ha spiegato von der leyen ci sono ancora questioni politiche in sospeso e anche questioni scendi Intanto il governo italiano in accordo con le regioni prepara il nuovo dpcm con ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 26 febbraio 2021)dailynews radiogiornale informazione Buon pomeriggio dalla redazione in studio Giuliano senza che la vedi in apertura il premier Mario Draghi punte piedi sui vaccini durante il vertice europeo ha detto che le aziende che non rispettano gli impegni non dovrebbero essere Scusate perché oppure andare più veloce e due consegne delle dosi non dà certezze Gentiloni rilancia è necessario esigere che le case farmaceutiche rispettino quanto avevano promesso E parla di una sottovalutazione del problema da parte della commissione draghi si è detto favorevole al kovax ma non ha le donazioni ora perché l’Unione Europea è troppo indietro sulle vaccinazioni primo si di principio e passaporti vaccinali ma ha spiegato von der leyen ci sono ancora questioni politiche in sospeso e anche questioni scendi Intanto il governo italiano in accordo con le regioni prepara il nuovo dpcm con ...

fanpage : 'Dobbiamo prepararci ad una situazione in cui dovremo vaccinarci per anni al causa delle varianti del Covid-19' Ang… - fanpage : Due ottime notizie sul fronte #vaccini #26febbraio - Corriere : Burioni attacca l’Ue su vaccini: «Israele li ha pagati il doppio e ora ne ha in abbondanza» - benny_bove : RT @sole24ore: Coronavirus, Altems: in 12 mesi 20 mld per 2,3 milioni di ricoveri - elisabe33314234 : RT @PrimeVideoIT: ULTIME NOTIZIE: Il Re Zamundan sta tornando con tutto il suo entourage al seguito. Metti LIKE ?? per ricevere un promemo… -