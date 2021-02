Tg Scuola, edizione del 26 febbraio 2021 (Di venerdì 26 febbraio 2021) All’istituto Galilei di Crema studenti discutono di internet e gratuitàRenato Parascandolo, giornalista, ex dirigente Rai e membro dell’associazione per la tutela della libertà di stampa ‘Articolo 21’, ha incontrato gli studenti dell’istituto superiore ‘Galilei’ di Crema nell’ambito del progetto ‘Conosci, vivi e diffondi la Costituzione’. Il giornalista si è confrontato con i ragazzi sul tema dell’economia della gratuità e ha approfondito il rapporto tra informazione e nuove tecnologie. “La sfida di oggi– ha detto- è imparare a fare un uso positivo della comunicazione perché siamo invasi da troppi stimoli che non sappiamo distinguere”. Leggi su dire (Di venerdì 26 febbraio 2021) All’istituto Galilei di Crema studenti discutono di internet e gratuitàRenato Parascandolo, giornalista, ex dirigente Rai e membro dell’associazione per la tutela della libertà di stampa ‘Articolo 21’, ha incontrato gli studenti dell’istituto superiore ‘Galilei’ di Crema nell’ambito del progetto ‘Conosci, vivi e diffondi la Costituzione’. Il giornalista si è confrontato con i ragazzi sul tema dell’economia della gratuità e ha approfondito il rapporto tra informazione e nuove tecnologie. “La sfida di oggi– ha detto- è imparare a fare un uso positivo della comunicazione perché siamo invasi da troppi stimoli che non sappiamo distinguere”.

Ultime Notizie dalla rete : Scuola edizione Dal 6 al 13 marzo Coop vende assorbenti come se avessero Iva al 4% ...anche la messa a punto presso il centro di formazione delle cooperative di consumatori "Scuola Coop"...e di sensibilizzazione sul tema saranno i destinatari di un Premio annuale (la prima edizione sarà ...

CS Vela, il Meeting della Gioventù si rinnova con la regata ... con la flotta dei giovanissimi e, con un'edizione del meeting decisamente interessante. Gli ...il sistema più efficace per imparare al meglio e il CNAM Alassio ha dalla sua una storia e una scuola vela ...

MyEdu presente anche quest’anno all’edizione digitale di Didacta: non parliamo della scuola di domani, ma di come insegnare oggi Orizzonte Scuola Il contest The water we want, concorso destinato alle nuove generazioni Il concorso a premi The Water We Want destinato alle nuove generazioni ha lo scopo di esplorare le nostre molteplici risorse idriche viste con gli occhi dei ragazzi nel quadro dell' Agenda 2030 e degl ...

Festival di Lenola 2021: al via le iscrizioni Tutto pronto per il lancio della 23esima edizione del Festival di Lenola – Inventa un Film, che vedrà il suo svolgimento prevalentemente agli inizi di agosto, come da consuetudine, nella cittadina laz ...

