Tabellone Atp Montpellier 2021 | ci sono Sinner e Sonego | Bautista Agut prima testa di serie

Il Tabellone principale dell'Atp 250 di Montpellier, torneo in programma dal 22 al 28 febbraio. Jannik Sinner e Lorenzo Sonego sono gli unici due azzurri al via. Entrambi teste di serie, esordiranno rispettivamente contro Bedene e Gaston. Roberto Bautista Agut è la prima forza del seeding, seguito dal belga David Goffin e dal serbo Dusan Lajovic. Spicca, infine, la presenza di Andy Murray, ai nastri di partenza grazie ad una wild card. Di seguito il Tabellone completo. Tabellone ATP 250 Montpellier QUARTI DI FINALE (1) Bautista Agut vs (6) Humbert Novak vs (Q) Gojowczyk Gerasimov b. Davidovich Fokina 4-6 6-4 7-5 (2) Goffin b. (7) ...

