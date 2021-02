Omloop Het Nieuwsblad 2021: startlist e partecipanti. Presenti Alaphilippe, Van Avermaet e Ballerini (Di venerdì 26 febbraio 2021) Domani si terrà l’edizione 2021 della Omloop Het Nieuwsblad. Al via della semiclassica fiamminga, la prima gara in linea del Nord della stagione, sono attesi tantissimi corridori di rango. I fari, ovviamente, sono puntati sul campione del Mondo Julian Alaphilippe, il quale guiderà una Deceuninck-Quick Step stellare di cui fa parte anche un Davide Ballerini in grande forma. Di seguito trovate la startlist completa della gara in questione. LA startlist DELLA Omloop HET Nieuwsblad 2021 TREK – SEGAFREDO 1 STUYVEN Jasper BEL 2 PEDERSEN Mads DEN 3 THEUNS Edward BEL 4 MULLEN Ryan IRL 5 EGHOLM Jakob DEN 6 QUARTERMAN Charles GBR 7 KIRSCH Alex LUX DECEUNINCK – QUICK-STEP 11 Alaphilippe Julian FRA 12 ASGREEN ... Leggi su oasport (Di venerdì 26 febbraio 2021) Domani si terrà l’edizionedellaHet. Al via della semiclassica fiamminga, la prima gara in linea del Nord della stagione, sono attesi tantissimi corridori di rango. I fari, ovviamente, sono puntati sul campione del Mondo Julian, il quale guiderà una Deceuninck-Quick Step stellare di cui fa parte anche un Davidein grande forma. Di seguito trovate lacompleta della gara in questione. LADELLAHETTREK – SEGAFREDO 1 STUYVEN Jasper BEL 2 PEDERSEN Mads DEN 3 THEUNS Edward BEL 4 MULLEN Ryan IRL 5 EGHOLM Jakob DEN 6 QUARTERMAN Charles GBR 7 KIRSCH Alex LUX DECEUNINCK – QUICK-STEP 11Julian FRA 12 ASGREEN ...

