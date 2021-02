Mercato Juventus, da Aouar a Locatelli: “Tuttosport” svela chi può arrivare (Di venerdì 26 febbraio 2021) Mercato Juventus – Dall’addio del centrocampo Pirlo-Vidal-Pogba-Marchisio la Juventus non ha più trovato qualcuno alla loro altezza. Calo evidente di qualità in un reparto fondamentale, sia come filtro per la difesa che come bonus offensivo. Paratici dopo la mini-rivoluzione della scorsa estate, vuole alzare ulteriormente la qualità in mezzo al campo. Anche perchè le ultime uscite hanno evidenziato tutti i limiti del reparto. I nomi principali son quelli di Manuel Locatelli e Houssem Aouar. Mercato Juventus, nel mirino due centrocampisti Come riporta ‘Tuttosport’, il centrocampista del Sassuolo piace per qualità e caratteristiche tecniche. Inoltre è giovane e italiano e sta dimostrando tutto il suo talento con i neroverdi. L’operazione, però, ha dei ... Leggi su juvedipendenza (Di venerdì 26 febbraio 2021)– Dall’addio del centrocampo Pirlo-Vidal-Pogba-Marchisio lanon ha più trovato qualcuno alla loro altezza. Calo evidente di qualità in un reparto fondamentale, sia come filtro per la difesa che come bonus offensivo. Paratici dopo la mini-rivoluzione della scorsa estate, vuole alzare ulteriormente la qualità in mezzo al campo. Anche perchè le ultime uscite hanno evidenziato tutti i limiti del reparto. I nomi principali son quelli di Manuele Houssem, nel mirino due centrocampisti Come riporta ‘’, il centrocampista del Sassuolo piace per qualità e caratteristiche tecniche. Inoltre è giovane e italiano e sta dimostrando tutto il suo talento con i neroverdi. L’operazione, però, ha dei ...

