La RTX 3060 è solo l'inizio. Tutte le prossime schede Nvidia avranno limitazioni al mining di criptovalute?

Il piano di Nvidia per fronteggiare la fortissima mancanza di schede video prevede due soluzioni: Tutte le schede video gaming saranno enormemente depotenziate quando utilizzate per il mining, e saranno lanciati prodotti specifici per i miner...

Ultime Notizie dalla rete : RTX 3060 Nvidia CMP 30HX e 40HX, svelato l'arcano: GPU Turing al servizio del mining I driver GeForce Game Ready 461.72 WHQL pubblicati da Nvidia nelle scorse ore supportano non solo la nuova GeForce RTX 3060 12GB , ma nascondo la conferma alle voci dei giorni scorsi: CMP , la nuova linea di acceleratori rivolti ai miner, si basa anche su GPU Turing . Annunciata da Nvidia con pochi dettagli, ...

NVIDIA GeForce RTX 3060 ufficiale: prime varianti custom e prezzi Dopo tanta attesa, indiscrezioni e benchmark più o meno affidabili, NVIDIA ha definitivamente tolto i veli alla GeForce RTX 3060 , il modello entry - level della serie GeForce RTX 30 basata su architettura Ampere annunciata lo scorso settembre . Della GeForce RTX 3060 sappiamo praticamente già tutto, compreso il prezzo ...

