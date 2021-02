Johnny Depp, slitta al 2022 il processo contro Amber Heard (Di venerdì 26 febbraio 2021) . A causa del Covid-19 il processo per diffamazione intentato dall’attore dovrà attendere Getty ImagesIl processo per diffamazione richiesto da Johnny Deep contro la ex moglie Amber Heard è slittato al 2022 a causa della pandemia. I due ex coniugi dovranno presentarsi davanti ai giudici della Virginia ad aprile dell’anno prossimo. In un primo momento, Johnny Deep e Amber Heard, si sarebbero dovuti presentare in Tribunale a maggio, ma le due settimane di processo, come detto, sono state rinviate a tra un anno. Non è la prima volta che l’udienza subisce un rinvio, nel settembre 2020 fu rinviata perché Johnny Deep chiese la posticipazione poiché impegnato ... Leggi su ck12 (Di venerdì 26 febbraio 2021) . A causa del Covid-19 ilper diffamazione intentato dall’attore dovrà attendere Getty ImagesIlper diffamazione richiesto daDeepla ex moglieto ala causa della pandemia. I due ex coniugi dovranno presentarsi davanti ai giudici della Virginia ad aprile dell’anno prossimo. In un primo momento,Deep e, si sarebbero dovuti presentare in Tribunale a maggio, ma le due settimane di, come detto, sono state rinviate a tra un anno. Non è la prima volta che l’udienza subisce un rinvio, nel settembre 2020 fu rinviata perchéDeep chiese la posticipazione poiché impegnato ...

