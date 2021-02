Espressioni blasfeme, multa di 3.000 euro a Gattuso (Di venerdì 26 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Una multa di 3 mila euro è stata inflitta all’allenatore del Napoli, Rino Gattuso. La sanzione è stata applicata a seguito di patteggiamento. L’episodio contestato risale alla partita Crotone-Napoli del 6 dicembre 2020. “A seguito dell’accordo di patteggiamento raggiunto dalle parti (ex art. 126 CGS), l’allenatore del Napoli, Gennaro Gattuso, è stato sanzionato con un’ammenda di 3.000 euro”, si legge nel comunicato della Figc. Al tecnico dei partenopei viene contestata la violazione dell’art. 4, comma 1, e l’art. 37 del Codice di giustizia sportiva, “per avere, nel corso della gara Crotone-Napoli del 6 dicembre 2020, pronunciato Espressioni blasfeme”. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di venerdì 26 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Unadi 3 milaè stata inflitta all’allenatore del Napoli, Rino. La sanzione è stata applicata a seguito di patteggiamento. L’episodio contestato risale alla partita Crotone-Napoli del 6 dicembre 2020. “A seguito dell’accordo di patteggiamento raggiunto dalle parti (ex art. 126 CGS), l’allenatore del Napoli, Gennaro, è stato sanzionato con un’ammenda di 3.000”, si legge nel comunicato della Figc. Al tecnico dei partenopei viene contestata la violazione dell’art. 4, comma 1, e l’art. 37 del Codice di giustizia sportiva, “per avere, nel corso della gara Crotone-Napoli del 6 dicembre 2020, pronunciato”. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

