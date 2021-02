Dzeko, l’infortunio non era una sciocchezza: lungo stop (Di venerdì 26 febbraio 2021) La Roma perde Edin Dzeko che si è infortunato nel corso della sfida contro lo Sporting Braga: ecco gli esiti degli esami strumentali Non era una sciocchezza l’infortunio di Edin Dzeko. L’attaccante bosniaco, a segno contro lo Sporting Braga, è stato costretto ad uscire nella ripresa per un problema fisico. Quest’oggi Dzeko ha svolto gli Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di venerdì 26 febbraio 2021) La Roma perde Edinche si è infortunato nel corso della sfida contro lo Sporting Braga: ecco gli esiti degli esami strumentali Non era unadi Edin. L’attaccante bosniaco, a segno contro lo Sporting Braga, è stato costretto ad uscire nella ripresa per un problema fisico. Quest’oggiha svolto gli Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

fantapazzcom : Due settimane di stop per Dzeko - MilanLiveIT : Infortunio #Dzeko, l'esito degli esami | Niente #RomaMilan! - SkySport : Infortunio Dzeko, l'esito degli esami: la Roma lo perde almeno due settimane - PianetaMilan : #RomaMilan, #Dzeko out per infortunio: ecco l'esito degli esami / News - #ACMilan #Milan #SempreMilan - calciomercatoit : ??Lesione di primo grado all’adduttore sinistro per #Dzeko: il bosniaco salterà #RomaMilan e forse anche l'andata di… -

Ultime Notizie dalla rete : Dzeko l’infortunio Spinazzola, niente Roma-Cagliari: domani esami per valutare l'entità dell'infortunio Il Romanista