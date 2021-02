Covid, Rt oltre l’1 in 10 Regioni: 5 rischiano il cambio colore (Di venerdì 26 febbraio 2021) Alessandro Nunziati Covid, l’indice Rt medio in Italia si mantiene stabile a 0,99. Tuttavia in 10 Regioni l’indice di contagio ha già oltrepassato quota 1. Lo riferisce l’Istituto Superiore di Sanità. I dati hanno spinto la Cabina di Regia tra Ministero della Salute e Iss a inserire nel report settimanale il suggerimento di una “necessità di ulteriori Impronta Unika. Leggi su improntaunika (Di venerdì 26 febbraio 2021) Alessandro Nunziati, l’indice Rt medio in Italia si mantiene stabile a 0,99. Tuttavia in 10l’indice di contagio ha giàpassato quota 1. Lo riferisce l’Istituto Superiore di Sanità. I dati hanno spinto la Cabina di Regia tra Ministero della Salute e Iss a inserire nel report settimanale il suggerimento di una “necessità di ulteriori Impronta Unika.

stebellentani : Primi effetti del vaccino in emilia-romagna: -86% di contagi tra gli operatori sanitari, oltre 90% della rsa sono covid free - Agenzia_Ansa : Frenano le vaccinazioni anti Covid, la doppia dose solo a tre over 80 su 100. Fondazione Gimbe: ' In 2 mesi sono qu… - Agenzia_Ansa : Accelera la campagna vaccinale, oltre 100mila immunizzati al giorno. Scarseggiano i vaccini: a Napoli sospeda la va… - luci69dc : RT @stebellentani: Primi effetti del vaccino in emilia-romagna: -86% di contagi tra gli operatori sanitari, oltre 90% della rsa sono covid… - marcobelforti : RT @stebellentani: Primi effetti del vaccino in emilia-romagna: -86% di contagi tra gli operatori sanitari, oltre 90% della rsa sono covid… -