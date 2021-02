Covid, class action dei ristoratori contro il governo: “Crollo ricavi, fateci lavorare” (Di venerdì 26 febbraio 2021) Il settore della ristorazione è uno dei più colpiti dall’emergenza economica causata dalla pandemia di coronavirus (LO SPECIALE - TUTTI GLI AGGIORNAMENTI). Ora un gruppo di imprenditori appartenenti a Tni-Tutela Nazionale Imprese-ristoratori Toscana, che da alcuni giorni sono in presidio a oltranza in piazza Montecitorio a Roma, annunciano un'azione collettiva contro il governo per i danni causati dal lockdown, e anche "per opporsi alle decisioni che limitano la libertà di impresa, decisioni messe in atto tramite i dpcm". Gli avvocati, che hanno depositato la citazione lunedì scorso al tribunale civile di Roma, spiegano: "Il governo ha sbagliato con dpcm e ristori”. Sotto accusa gli strumenti normativi e l'entità dei rimborsi rispetto alle scelte di altri Paesi europei. Leggi su tg24.sky (Di venerdì 26 febbraio 2021) Il settore della ristorazione è uno dei più colpiti dall’emergenza economica causata dalla pandemia di coronavirus (LO SPECIALE - TUTTI GLI AGGIORNAMENTI). Ora un gruppo di imprenditori appartenenti a Tni-Tutela Nazionale Imprese-Toscana, che da alcuni giorni sono in presidio a oltranza in piazza Montecitorio a Roma, annunciano un'azione collettivailper i danni causati dal lockdown, e anche "per opporsi alle decisioni che limitano la libertà di impresa, decisioni messe in atto tramite i dpcm". Gli avvocati, che hanno depositato la citazione lunedì scorso al tribunale civile di Roma, spiegano: "Ilha sbagliato con dpcm e ristori”. Sotto accusa gli strumenti normativi e l'entità dei rimborsi rispetto alle scelte di altri Paesi europei.

