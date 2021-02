“Con l’effetto farfalla possiamo far partire la transizione ecologica”

Leggi su huffingtonpost

(Di venerdì 26 febbraio 2021) “Dobbiamo provare a far diventare contagiosi i buoni esempi, non i virus. E avere un ministero che si occupa di ambiente e di economia, con un mandato forte come quello del governo Draghi, ci aiuterà. A patto di non aspettarci che tutto cali dall’alto: è la somma delle buone azioni quotidiane che fa la differenza”. Di piccoli passi che hanno finito per lasciare un segno Grammenos Mastrojeni se ne intende: per anni è stato coordinatore per l’ambiente della Cooperazione allo sviluppo, dal 2019 è vicesegretario aggiunto dell’Unione per il Mediterraneo con mandato su clima e energia. Per Chiarelettere ha appena pubblicato “Effetti”, una riflessione sulle scelte individuali che possono rendere il sistema in cui viviamo più equo e più felice. L’espressione “effetto” è utilizzata per indicare un minuscolo cambiamento che, interagendo con ...