Cassano: «Inter favorita per lo Scudetto. Se arriva seconda, sarà un disastro» (Di venerdì 26 febbraio 2021) Antonio Cassano: «Inter grande favorita Scudetto, se seconda un disastro». Le dichiarazioni dell’ex attaccante barese Antonio Cassano ha parlato così di Inter in ottica Scudetto sul canale YouTube di Stefano Borghi. «L’Inter ha iniziato la stagione malissimo, soprattutto perché è andata fuori dalle coppe. Non solo dalla Champions ma anche dall’Europa League: lì è stato un disastro. L’Inter ha un solo obiettivo, vincere lo Scudetto: se arriva seconda, ha fatto un disastro. L’Inter è favorita perché Conte, giocando una volta a settimana, ti dà qualcosa in più. Io sono ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 26 febbraio 2021) Antonio: «grande, seun». Le dichiarazioni dell’ex attaccante barese Antonioha parlato così diin otticasul canale YouTube di Stefano Borghi. «L’ha iniziato la stagione malissimo, soprattutto perché è andata fuori dalle coppe. Non solo dalla Champions ma anche dall’Europa League: lì è stato un. L’ha un solo obiettivo, vincere lo: se, ha fatto un. L’perché Conte, giocando una volta a settimana, ti dà qualcosa in più. Io sono ...

Mediagol : #SerieA, Cassano: 'L'#Inter è la favorita, però non gioca bene. Ecco gli attaccanti più forti con i quali ho giocat… - iodiuba : Cassano: 'L'Inter deve vincere lo Scudetto, se arriva seconda ha fatto un disastro' - sportli26181512 : Cassano critica l'Inter: 'Non mi emoziona. Fa sempre le stesse tre o quattro cose': Cassano critica l'Inter: 'Non m… - junews24com : Cassano: «Inter grande favorita scudetto, se seconda un disastro» - - SpazioInter : Cassano: 'L'Inter deve vincere lo Scudetto. Assurdo che Milito sia esploso così tardi' - -