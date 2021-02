Yogurt e frittelle | la ricetta dei Dahi Vada

Leggi su periodicodaily

(Di giovedì 25 febbraio 2021) Soffici, teneri, piccanti e dolcisono una combinazione di tutti i tuoi sapori e consistenze preferiti in un gustoso spuntino. Sono costituiti dadi gnocchi di lenticchie fritte fatte in casa, immerse in unocremoso e guarnite con chutney dolci e piccanti. Cosa serve per preparare i? Ingredienti per