Traffico Roma del 25-02-2021 ore 13 | 30

(Di giovedì 25 febbraio 2021) LuceverdeBentrovati a questo aggiornamento da Simone Cerchiara lunghe code sul Raccordo Anulare a causa di un incidente concessionario ilnella zona est per un incidente avvenuto in carreggiata esterna all’altezza della Prenestina in direzione della A24 ripercussioni con a partire dal bivio per Napoli e possibili ripercussioni in carreggiata interna a causa dei curiosi ora rallentato il tratto Tiburtina Prenestina altri disagi al momento gli abbiamo soprattutto a causa di lavori sulla Cassia code nei due sensi di marcia tra via della Giustiniana il raccordo anulare lavori sulla Cassia bis tra via della Giustiniana è il castel de’ ceveri il restringimento di carreggiata sul viadotto della Magliana rallenta ildiretto all’Eur a causa di lavori in cui delsulla via Cristoforo Colombo tra ...