Tesla Model 3 - Si ferma una linea di produzione: mancano i chip (Di giovedì 25 febbraio 2021) La Tesla ha temporaneamente fermato una delle linee di produzione della Model 3 nella fabbrica di Fremont, in California. Secondo le prime indiscrezioni, lo stop è iniziato il 22 febbraio e sarebbe dovuto durare due settimane, fino al 7 marzo prossimo. Elon Musk, però, recentemente ha dichiarato che la linea è rimasta ferma solo per due giornate ed è ripartita il 24 febbraio. La produzione dovrebbe tornare a pieno regime nei prossimi giorni. Il ceo ha spiegato così lo stop: "Stiamo riscontrando alcuni problemi di fornitura di parti, quindi abbiamo colto l'occasione per fermare Fremont per eseguire degli aggiornamenti e la manutenzione delle apparecchiature". Musk non specifica con quali componenti abbiano riscontrato problemi, ma la spiegazione più ... Leggi su quattroruote (Di giovedì 25 febbraio 2021) Laha temporaneamenteto una delle linee didella3 nella fabbrica di Fremont, in California. Secondo le prime indiscrezioni, lo stop è iniziato il 22 febbraio e sarebbe dovuto durare due settimane, fino al 7 marzo prossimo. Elon Musk, però, recentemente ha dichiarato che laè rimastasolo per due giornate ed è ripartita il 24 febbraio. Ladovrebbe tornare a pieno regime nei prossimi giorni. Il ceo ha spiegato così lo stop: "Stiamo riscontrando alcuni problemi di fornitura di parti, quindi abbiamo colto l'occasione perre Fremont per eseguire degli aggiornamenti e la manutenzione delle apparecchiature". Musk non specifica con quali componenti abbiano riscontrato problemi, ma la spiegazione più ...

