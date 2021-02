Teresa Cilia operata al cuore Cosa è successo e come sta l’ex tronista di Uomini e Donne

(Di giovedì 25 febbraio 2021) Il volto noto del programmasta vivendo dei momenti di delicata attenzione. La notizia è recentissima, la exdella trasmissione condotta da Maria De Filippi si è dovuta sottoporre a un intervento al. L’attesa per il riferimento dell’esito da parte dei suoi seguaci è stata insofferente. Fortunatamente l’operazione è andata a buon fine. La felice notizia è arrivata direttamente da, che attraverso i social ha subito provveduto a rincuorare i suoi ammiratori. La bella exgià nella scorsa notte aveva cercato del conforto nei suoi follower, parlando dell’intervento che aveva in programma, e spiegando accuratamente la sua situazione. Le motivazioni del ricovero sono ...

L'ex tronista di Uomini e Donne, Teresa Cilia, ha subito un intervento chirurgico al cuore ed ecco come si è mostrata ai suoi followers in rete. Teresa Cilia ha conosciuto la notorietà grazie al celebre programma tv, Uomini e Donne.