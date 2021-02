Pd: Zingaretti, 'partito che si batte di più per donne, non siamo all'anno zero' (Di giovedì 25 febbraio 2021) su Notizie.it. Leggi su notizie (Di giovedì 25 febbraio 2021) su Notizie.it.

Jac875 : #Zingaretti: “è l’ora di una rigenerazione nel #PD”. Dovreste cambiare tutti per rendere il partito presentabile. - bertolire : RT @pistelligoffr: Sentire Zingaretti dire alla Direzione del suo partito (ora su @RadioRadicale), 'L'italia ora è in buone mani', dopo ave… - 75simonetta : RT @pistelligoffr: Sentire Zingaretti dire alla Direzione del suo partito (ora su @RadioRadicale), 'L'italia ora è in buone mani', dopo ave… - i_dellac : RT @pistelligoffr: Sentire Zingaretti dire alla Direzione del suo partito (ora su @RadioRadicale), 'L'italia ora è in buone mani', dopo ave… - TriccaSergio : RT @pistelligoffr: Sentire Zingaretti dire alla Direzione del suo partito (ora su @RadioRadicale), 'L'italia ora è in buone mani', dopo ave… -