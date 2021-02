Nuovo Dpcm Draghi | seconde case e ristoranti | tutte le novità

rtl1025 : ?? Il prossimo #dpcm 'varrà dal 6 marzo al 6 aprile'. Lo ha annunciato al Senato il ministro della Salute #Speranza.… - MediasetTgcom24 : Covid, Speranza: nuovo Dpcm dal 6 marzo al 6 aprile, include Pasqua #covid - sole24ore : Covid, Speranza: «Nuovo Dpcm valido fino a 6 aprile, Pasqua compresa. Non possiamo abbassare la guardia»… - GuidoAbbattista : Nuovo Dpcm Draghi fino al 6 aprile: palestre, ristoranti, spostamenti tra regioni. Le regole @corriere - Luca_Zunino : Nuovo Dpcm Draghi fino al 6 aprile: palestre, ristoranti, spostamenti tra regioni. Le regole. #NuovoDpcm #Draghi… -

Ultime Notizie dalla rete : Nuovo Dpcm

Ci si muoverà tra regioni per salute, urgenze e lavoro Spostamenti vietati fra le regioni o province autonome, è quanto prevede ilfino al 6 aprile, Pasqua e Pasquetta comprese. Consentito ...Mancano pochissimi giorni alanti Covid che il premier Mario Draghi adotterà in ostituzione del16 gennaio che scadrà il 5 marzo . Ed è già chiaro - dopo l'audizione di ieri in Parlamento del ministro della Salute ...Covid, un nuovo Dpcm è in arrivo: la prima serie di provvedimenti del Governo Draghi entrerà in vigore il 6 marzo e avrà validità di un mese, ovvero fino al 6 aprile, andando dunque a coprire anche il ...Una strategia messa a punto dal governo guidato da Mario Draghi in vista della firma del Dpcm che sarà in vigore dal 6 marzo al 6 aprile, dopo essere stato condiviso con Regioni e Parlamento. Le nuove ...