Napoli-Granada 2-1: fine della corsa (Di giovedì 25 febbraio 2021) Napoli-Granada 2-1, questo il risultato dopo i novanta minuti di gioco. Una vittoria che non evita al Napoli l'eliminazione dall'Europa League. Il Granada si qualifica agli ottavi di finale della competizione per la prima volta nella sua storia. Napoli-Granada 2-1: che gara è stata? Il Napoli aveva l'obbligo di vincere questa partita. Doveva farlo senza subire gol e con tre gol di scarto. Una piccola impresa che i partenopei non hanno compiuto. L'approccio alla partita era stato perfetto grazie alla rete di Zielinski (il migliore del Napoli) che ha sbloccato il risultato. Il Granada però ha dimostrato di essere una vera squadra, dotata di tanta qualità ma soprattutto di una grande mentalità. Il pareggio di ...

