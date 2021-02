(Di giovedì 25 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Granada è terminata con il risultato di 2-1. Risultato però che non basta agli azzurri per accedere agli Ottavi di Finale di Europa League. Alcuni giocatori cercano di suonare la carica. Tra questi il gigante senegalese. Queste le parole di: “più’, ora. Potevamo fare di più. Ora l’obiettivo e’ un posto Champions. Sapevamo che volevamo andare avanti e uscire oggi fa male perché’ contro il Granada potevamo fare di più’, ma i due gol dell’andata ci sono stati fatali. Oraal”. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

sechesi : Delle ultime 11 il Napoli ne ha perse 6, tra cui una finale. È stato eliminato da Coppa Italia ed Europa League ed… - SkySport : NAPOLI-GRANADA 2-1 Risultato finale ? ? #Zielinski (3’) ? #Montoro (25’) ? #Ruiz (59’) ? Europa League – ritorno de… - OptaPaolo : 6 - Il Napoli ha perso la gara d'andata nella fase a eliminazione diretta dell'Europa League per la sesta volta - i… - AleRBW : RT @sportface2016: +++#Napoli eliminato dall'#EuropaLeague: #JuventusNapoli si recupererà mercoledì 17 marzo+++ - hbk_89 : RT @sportface2016: +++#Napoli eliminato dall'#EuropaLeague: #JuventusNapoli si recupererà mercoledì 17 marzo+++ -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli eliminato

dall'Europa League: altro flop per GattusoIlè statoai sedicesimi di finale di Europa League. Ai partenopei non è bastato vincere 2 - 1 contro il Granada nella gara di ritorno: all'andata gli spagnoli avevano vinto 2 - 0 e si ...Napoli eliminato dall'EL, Koulibaly: "Niente più scuse, testa al campionato" e poi continua "Ora l'obiettivo e' un posto Champions" ...I sedicesimi di finale dell'Europa League sono ancora uno scoglio troppo arduo da superare per il Napoli. Gli azzurri di Gattuso si arrendono al Granada pur vincendo al Maradona, dopo ...