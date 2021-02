Inter, un giocatore su tutti merita di vivere questo momento (Di giovedì 25 febbraio 2021) Capitano e leader morale , come scrive il quotidiano, che nel post derby ha riconosciuto i meriti di Spalletti per la crescita della squadra. La ricerca in corso per l'erede è tutt'altro che semplice,... Leggi su interdipendenza (Di giovedì 25 febbraio 2021) Capitano e leader morale , come scrive il quotidiano, che nel post derby ha riconosciuto i meriti di Spalletti per la crescita della squadra. La ricerca in corso per l'erede è tutt'altro che semplice,...

Inter : ?? | LU-LA #Lautaro è il 2° straniero più giovane di sempre a segnare una marcatura multipla in A in un… - chetempochefa : “Bisogna essere d'esempio e, anche se è dura, non si può mollare. Il covid mi ha tolto anche la gamba con cui feci… - OptaPaolo : 4 - Prima di Romelu Lukaku, l’ultimo giocatore dell’Inter a segno in quattro Derby di Milano di fila in Serie A è s… - reid_jareau : RT @musagete10: 200 presenze in Serie A. 21/02/2021 Milan-Inter Donnarumma è il più giovane giocatore a tagliare il traguardo delle 200 pr… - diegocecati : RT @franvanni: Aggiornamento #Inter Covid: al momento nessun giocatore contagiato, proseguono gli allenamenti di gruppo -