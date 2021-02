HEFTI | UN TERZINO SVIZZERO NEL TACCUINO DELL’ATALANTA

Leggi su alfredopedulla

(Di giovedì 25 febbraio 2021) Silvannasce a Rorschach, Svizzera, il 25 ottobre 1997, è un difensore attualmente in forza allo Young Boys. Silvan muove i primi passi nel Goldach, poi cresce nel settore giovanile del San Gallo, club con il quale esordisce anche tra i “pro” il 12 settembre del 2015, nella sconfitta per 2-1 contro il Basilea. Non servirà molto tempo perchè si affermi tra i titolari dei biancoverdi, andando a registrare 155 presenze e 4 gol dal 2015 al 2020. Con le ottime prestazioni al San Gallo si fa notare e con un contratto sempre più vicino alla scadenza in tanti pensano a lui, fonti svizzere raccontano di un concreto interesse dell’Olympique Marsiglia, ma nel settembre scorso è lo Young Boys a farlo suo per poco meno di un milione e mezzo. Il classe 1997 è stato anche nel giro delle Nazionali elvetiche giovanili, giocando nell’Under 16, Under 19, Under 20 e Under ...