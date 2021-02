Governo del massimo rigore. Restrizioni pure a Pasqua. Speranza in Parlamento: regole ferree fino al 6 aprile (Di giovedì 25 febbraio 2021) Se qualcuno sperava che in fatto di precauzioni sul Covid il Governo di Mario Draghi si sarebbe mosso in controtendenza con il Conte II, è destinato a restare deluso. Già perché stando a quanto riferito al Senato dal ministro della Salute, Roberto Speranza, la musica non è cambiata e non ci sarà il tanto richiesto, almeno da parte della Lega e di Fratelli d’Italia, via libera alle riaperture perché “non ci sono le condizioni epidemiologiche per abbassare le misure di contrasto alla pandemia”. Così alla scadenza delle norme anti-Covid tutt’ora in vigore, non ci saranno rilassamenti e le misure di contenimento sono destinate a perdurare almeno fino al 6 aprile. Ma non è questa l’unica novità perché con buona pace di Matteo Renzi e di Italia Viva che si sono sempre scagliati contro l’ex premier Giuseppe Conte, anche il ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 25 febbraio 2021) Se qualcuno sperava che in fatto di precauzioni sul Covid ildi Mario Draghi si sarebbe mosso in controtendenza con il Conte II, è destinato a restare deluso. Già perché stando a quanto riferito al Senato dal ministro della Salute, Roberto, la musica non è cambiata e non ci sarà il tanto richiesto, almeno da parte della Lega e di Fratelli d’Italia, via libera alle riaperture perché “non ci sono le condizioni epidemiologiche per abbassare le misure di contrasto alla pandemia”. Così alla scadenza delle norme anti-Covid tutt’ora in vigore, non ci saranno rilassamenti e le misure di contenimento sono destinate a perdurare almenoal 6. Ma non è questa l’unica novità perché con buona pace di Matteo Renzi e di Italia Viva che si sono sempre scagliati contro l’ex premier Giuseppe Conte, anche il ...

