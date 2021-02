Gli ex concorrenti del GF Vip di nuovo insieme in tv: in quale programma li vedremo (Di giovedì 25 febbraio 2021) prossimamente. Manca pochissimo al termine di questa edizione del GF Vip. Lunedì 1 marzo andrà in onda la tanto attesa finale di questa lunghissima edizione. Che ha regalato emozioni e colpi di scena a non finire. Tra prolungamenti, ritiri, L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di giovedì 25 febbraio 2021) prossimamente. Manca pochissimo al termine di questa edizione del GF Vip. Lunedì 1 marzo andrà in onda la tanto attesa finale di questa lunghissima edizione. Che ha regalato emozioni e colpi di scena a non finire. Tra prolungamenti, ritiri, L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

EleonoraDAmore : A furia di ricicciare i soliti nomi di altri reality e gli esiliati della tv finiremo per diventare noi i concorren… - sheiswonderland : + Sono mesi che vediamo parenti insultati, ex concorrenti obbligati a togliere i commenti per gli insulti, giornali… - mbvf120 : Ma quelli del tzflop che scrivono 5% di share e gli altri MUTI?! L'hanno capito che ci sono anche gli altri 7 conc… - sunflowerhxx : RT @aledreamer94: Io dico, se tutti gli ex concorrenti, antonella, mezza casa e metà mondo fuori pensa che sia una mossa stratega ci sarà u… - AnnaMariaMarro6 : Grande Tommy e tutti gli altri concorrenti #tzvip #gfvip #TZLATESHOW -