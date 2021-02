GFVip, Giulia Salemi manda un aereo a Pierpaolo: la regia censura e il web s’infuria (Di giovedì 25 febbraio 2021) Giulia Salemi manda un aereo per Pierpaolo Petrelli con una scritta importante ma la redazione cambia inquadratura Giulia Salemi è stata eliminata dal Grande Fratello Vip due settimane fa. L’influecer all’interno del suo percorso in casa ha intrapreso una relazione con Pierpaolo Pretelli e pare che poche ore fa abbia deciso di mandargli un messaggio. L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di giovedì 25 febbraio 2021)unperPetrelli con una scritta importante ma la redazione cambia inquadraturaè stata eliminata dal Grande Fratello Vip due settimane fa. L’influecer all’interno del suo percorso in casa ha intrapreso una relazione conPretelli e pare che poche ore fa abbia deciso dirgli un messaggio. L'articolo proviene da Leggilo.org.

lapinella : Comunque ritornando a bomba, Stefania e’ la mia queen e Giulia la mia princess, quindi? Non posso giocare con voi,… - GrandeFratello : 'Non so come sarebbe stato qua dentro senza di lui' ?? Questi sono Giulia e Pierpaolo. #GFVIP - GrandeFratello : Ed a proposito di abituarsi all'assenza... Pierpaolo sta facendo i conti con il non avere più Giulia al suo fianco.… - _lucap_02_ : RT @edoruta: Dayane su Giulia: “non avrei mai pensato potesse darmi così tanta energia. La davo per scontata, ma ora che non c’è si sente.… - jisoofIirts : #gfvip #tzvip #rosmello #crisidigoverno #prelemi #gregorelli tommaso zorzi stefania dayane mello rosalinda pierpaol… -