GF Vip 5 | Zorzi svergogna la Ruta | «Si sgrillettava nel tugurio»

(Di giovedì 25 febbraio 2021) Maria TeresaNonostante la differita di qualche minuto, inserita a detta di Alfonso Signorini (anche) per evitare che i concorrenti incappassero in qualche frase spiacevole a ridosso della finale, un’esternazione di Tommasoal Grande Fratello Vip 5 ha creato ulteriori polemiche sul web. L’influencer milanese si è infatti lasciato andare ad una rivelazione di “troppo” su Maria Teresa. Per decisione del GF, i concorrenti sono stati fatti accomodare nel cucurio. A quel punto Tommaso, dopo aver preso possesso di una brandina, si è rivolto a Samantha De Grenet, citando in maniera “poco edificante” la: “Qual è il letto dove siMaria Teresa?“. Se la donna probabilmente non ha capito immediatamente l’insinuazione (sgrillettare nello slang nordico indica la masturbazione ...